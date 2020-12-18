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Star TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 11.12.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

18 Aralık 2020 Cuma 00:18
Star TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Demet ve Alişan’la Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde ve Söz tekrar bölümü yer alıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Ana haber programından sonra 20.00 ve 22.45’te Hızlı ve Öfkeli 7 ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 18 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

05:30 GENİŞ AİLE / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 7

22:45 HIZLI VE ÖFKELİ 7

05:00 ERKENCİ KUŞ / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:18
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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