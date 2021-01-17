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Star TV canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 17 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:02
Star TV canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe  günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 12 OCAK 2021  yayın akışı

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.30 Star Ana Haber

20.00 Alaaddin’in Yeni Serüvenleri

22.15 Tehlikeli Teslimat

00.15 Akrep

02.45 Ölüm Takımı

05.20 Geniş Aile 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:02
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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