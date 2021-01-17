Star TV canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 12 OCAK 2021 yayın akışı
07.00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
20.00 Alaaddin’in Yeni Serüvenleri
22.15 Tehlikeli Teslimat
00.15 Akrep
02.45 Ölüm Takımı
05.20 Geniş Aile
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Son Güncelleme: 17.01.2021 00:02