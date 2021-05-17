Star TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 17 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Ana Haber

20:00 Akrep

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin