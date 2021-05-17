Star TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 17 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı;
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:30 Bir Demet Tiyatro
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Akrep
- 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 17.05.2021 00:01