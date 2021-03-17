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Star TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 17.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 07:00'de Afacan Beşler 3 isimli film karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Sefirin Kızı tekrar bölümü ekranlarda olacak.  Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Seni Çok Bekledim izleyicilerle buluşacak.

Star TV 17 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Afacan Beşler 3 

08:00 Afacan Beşler 4

10:00 Ayı Paddington 2

12:00 Tülin Şahin İle Moda

13:00 Akrep

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

18.45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara 

00:15 Seni Çok Bekledim 

03:15 Tehlikeli Teslimat

04:45 Türk Müziği

05:45 Benim Tatlı Yalanım

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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