Star TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 07:00'de Afacan Beşler 3 isimli film karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Sefirin Kızı tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Seni Çok Bekledim izleyicilerle buluşacak.

Star TV 17 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Afacan Beşler 3 08:00 Afacan Beşler 4 10:00 Ayı Paddington 2 12:00 Tülin Şahin İle Moda 13:00 Akrep 15:30 En Güzel Bölüm 15:30 En Güzel Bölüm 15:45 Sefirin Kızı 18.45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 00:15 Seni Çok Bekledim 03:15 Tehlikeli Teslimat 04:45 Türk Müziği 05:45 Benim Tatlı Yalanım

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