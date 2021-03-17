Star TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 07:00'de Afacan Beşler 3 isimli film karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Sefirin Kızı tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Seni Çok Bekledim izleyicilerle buluşacak.
Star TV 17 Mart 2021 Pazar yayın akışı
07:00 Afacan Beşler 3
08:00 Afacan Beşler 4
10:00 Ayı Paddington 2
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Akrep
15:45 Sefirin Kızı
18.45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Seni Çok Bekledim
03:15 Tehlikeli Teslimat
04:45 Türk Müziği
05:45 Benim Tatlı Yalanım
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