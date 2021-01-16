Star TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü 10.45'te Çocuk dizisi yayınlanacak. 13.30’da Gerçeğin Peşinde programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 13.30’te yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak.
Star TV 16 Ocak 2021 Salı yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 SEVDİM SENİ BİR KERE
10:45 ÇOCUK
11:30 AŞK MASALI
13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:45 SEVDİM SENİ BİR KERE
18:45 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI
00:15 ÇEMBER
02:30 SEVDİM SENİ BİR KERE
03:30 CESUR VE GÜZEL
05:00 BENİM TATLI YALANIM
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