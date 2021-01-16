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Star TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 16.01.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:04
Star TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü 10.45'te Çocuk dizisi yayınlanacak. 13.30’da Gerçeğin Peşinde  programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 13.30’te yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak. 

Star TV 16 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:30 SEVDİM SENİ BİR KERE

10:45 ÇOCUK

11:30 AŞK MASALI

13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 EN GÜZEL BÖLÜM / TEKRAR

16:45 SEVDİM SENİ BİR KERE

18:45 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

00:15 ÇEMBER

02:30 SEVDİM SENİ BİR KERE

03:30 CESUR VE GÜZEL

05:00 BENİM TATLI YALANIM

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:04
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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