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Star TV canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 16 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Bir Demet Tiyatro yer alıyor. Star TV  yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Salı günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yabancı Sinema Adalet Birliği ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 13 Nisan Salı yayın akışı

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve  Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde 

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Adalet Birliği

22:20 Adalet Birliği

00:30 Dört Köşeli Üçgen

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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