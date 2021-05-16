İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Star TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme bomba gibi oturan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı;

  • 07:00Mesut Yar ile Bugün
     
  • 09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
     
  • 13:15Gerçeğin Peşinde
     
  • 16:30Bir Demet Tiyatro
     
  • 18:30Star Ana Haber
     
  • 20:00Akrep
     
  • 03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Mayıs 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 16 Mayıs 2021 Pazar
16 Mayıs 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim seti hangi ilde?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 16 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Mendirman Celaleddin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekim yerleri neresi? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Masum 414. bölüm Kanal 7 canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mayıs 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 28.bölüm tek parça izle!
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.