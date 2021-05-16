Star TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı;

07:00Mesut Yar ile Bugün



09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah



13:15Gerçeğin Peşinde



16:30Bir Demet Tiyatro



18:30Star Ana Haber



20:00Akrep



03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN