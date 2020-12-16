Star TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 07.30’ta Burcu İle Hafta Sonu karşılıyor. 15.30’da yeni dizi Akrep'in tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 00.15 yabancı sinema Ölüm Pençeleri izleyicilerle buluşacak.
Star TV 16 Aralık 2020 Pazar yayın akışı
Gündüz Kuşağı
-
Yerli Dizi / Tekrar
MEDCEZİR
07:30
-
Kadın Programı
BURCU İLE HAFTA SONU
10:00
-
Kadın Programı
TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
12:00
-
Yerli Dizi / Tekrar
SOL YANIM
13:00
-
Magazin
EN GÜZEL BÖLÜM
15:30
-
Yerli Dizi Tekrar
AKREP
15:45
-
Ana Haber
STAR HABER
18:45
Yerli Dizi / Tekrar
MEDCEZİR
Kadın Programı
BURCU İLE HAFTA SONU
Kadın Programı
TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
Yerli Dizi / Tekrar
SOL YANIM
Magazin
EN GÜZEL BÖLÜM
Yerli Dizi Tekrar
AKREP
Ana Haber
STAR HABER
Akşam Kuşağı
-
Yerli Dizi
MENAJERİMİ ARA
20:00
-
Yerli Dizi / Tekrar
AKREP
00:15
-
Yabancı Sinema
ÖLÜM PENÇELERİ
03:00
-
Müzik
TÜRK MÜZİĞİ
04:30
Yerli Dizi / Tekrar
GENİŞ AİLE
05:30
Yerli Dizi
MENAJERİMİ ARA
Yerli Dizi / Tekrar
AKREP
Yabancı Sinema
ÖLÜM PENÇELERİ
Müzik
TÜRK MÜZİĞİ
Yerli Dizi / Tekrar
GENİŞ AİLE
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