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Star TV canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 15.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Demet ve Alişan’la Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde ve Söz tekrar bölümü yer alıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. salı günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda yabancı sinema filmi Alaaddin'in Yeni Serüvenleri ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 15 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR ANA HABER

20:00  ALAADİN'İN YENİ SERÜVENLERİ

22:15 TEHLİKELİ TESLİMAT

00:15 AKREP

02:45 ÖLÜM TAKIMI

04:00 ÖLÜM TAKIMI

05:20 GENİŞ AİLE / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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