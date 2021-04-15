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Star TV canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 15.04.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:02
Star TV canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri  Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan  Gerçeğin Peşinde programı yer alacak.  Star TV yayın akışı içerisinde saatler 00.15'i gösterdiğinde Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

Star TV 15 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Menajerimi Ara
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Akrep
  • 00:15 Yerli Film : Sefirin Kızı

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:02
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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