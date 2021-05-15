Star TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı;

07:00Mesut Yar ile Bugün



09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah



13:15Gerçeğin Peşinde



16:30Bir Demet Tiyatro



18:30Star Ana Haber



20:00Akrep



03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

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