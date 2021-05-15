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Star TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 15 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 13 Mayıs Perşembe  yayın akışı;

  • 07:00Mesut Yar ile Bugün
     
  • 09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
     
  • 13:15Gerçeğin Peşinde
     
  • 16:30Bir Demet Tiyatro
     
  • 18:30Star Ana Haber
     
  • 20:00Akrep
     
  • 03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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