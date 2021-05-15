Star TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı;
- 07:00Mesut Yar ile Bugün
- 09:45Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15Gerçeğin Peşinde
- 16:30Bir Demet Tiyatro
- 18:30Star Ana Haber
- 20:00Akrep
- 03:00Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
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Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01