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Star TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 15 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;

06.00 Benim Tatlı Yalanım

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Akrep

18.30 Star Ana Haber

20.00 Akrep

00.15 Seni Çok Bekledim

03.00 Asura: Çılgınlar Şehri

05.00 Tehlikeli Arama

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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