Star TV canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 15 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Geniş Aile

10:00 Seven Ne Yapmaz

10:00 Ah Nerede

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

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