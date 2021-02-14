Star TV canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz / Tkr
20.00 Seni Çok Bekledim
00.15 Menajerimi Ara / Tkr
03.00 Yerli dizi / Tkr / sinema
05.30 Geniş Aile / Tkr
Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02