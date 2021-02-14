Star TV canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz / Tkr

18.30 STAR HABER

20.00 Seni Çok Bekledim

00.15 Menajerimi Ara / Tkr

03.00 Yerli dizi / Tkr / sinema

05.30 Geniş Aile / Tkr

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