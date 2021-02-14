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Star TV canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 14 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:02
Star TV canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 12 Şubat 2021 Cuma  yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz / Tkr

18.30 STAR HABER

20.00 Seni Çok Bekledim

00.15 Menajerimi Ara  / Tkr

03.00 Yerli dizi / Tkr /  sinema 

05.30 Geniş Aile / Tkr

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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