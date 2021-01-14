Star TV canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gerçeğin Peşinde ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde Alaadin'in Yeni Serüvenleri izleyicileri karşılıyor.

Star TV 14 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00

Mesut Yar ile Bugün

09:45

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15

Gerçeğin Peşinde

16:30

Söz / Tkr

18:30

20:00

Star Ana Haber

Alaadin'in Yeni Serüvenleri

22:15

Tehlikeli Teslimat

00:15

Akrep / Tkr

02:45

Ölüm Takımı

04:00

Ölüm Takımı

05:20

Geniş Aile / Tkr

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