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Star TV canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 14 Nisan Çarşamba 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
Star TV canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 14 Nisan 2021 Perşembe  yayın akışı;

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.30 Star Haber

20.00 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22.30 Yeni Nesil Ajan XXX 3

00.30 Bağcık

03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:02
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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