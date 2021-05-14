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Star TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde  Güzel Köylü tekrarı  yer alıyor. Star TV  yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cuma günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda  Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 14 Mayıs Cuma yayın akışı

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00.15 Çok Film Hareketler Bunlar

03.00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05.10 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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