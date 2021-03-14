Star TV canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 03 Mart Çarşamba yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN