Star TV canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 03 Mart Çarşamba yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
16.30 Seni Çok Bekledim
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi/sinema
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Son Güncelleme: 14.03.2021 00:01