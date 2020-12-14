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Star TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği 14 Aralık 2020 Pazartesi günü gündeme gelen Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 14-12-2020 tarihli haberimizde Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:01
Star TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV dizi yayın akışı içerisinde pazartesi günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Mesut Yar ile Bugün ekranlara geliyor. 09.45’te Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programıyla magazin gündemindeki olaylar tartışılıp ele alınıyor. 20.00’de Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Menajerimi Ara tekrar bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 14 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

04:45 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

00:15 MENAJERİMİ ARA / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.12.2020 12:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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