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Star TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 13 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Star TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 13 Şubat 2021  Perşembe yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.45 STAR ANA HABER

20.00 AKREP

00.15 AMERİCAN ULTRA

02.30 SENİ ÇOK BEKLEDİM

05.30 GENİŞ AİLE/TEKRAR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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