Star TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 13 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.30 SÖZ
20.00 AKREP
00.15 AMERİCAN ULTRA
02.30 SENİ ÇOK BEKLEDİM
05.30 GENİŞ AİLE/TEKRAR
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Son Güncelleme: 13.02.2021 00:02