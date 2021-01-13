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Star TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 07:00'da Mesut Yar ile Bugün karşılıyor. 16.30’da yerli dizi Söz'ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 01.00 Sol Yanım zleyicilerle buluşacak.

Star TV 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.30 STAR HABER

20.00 MÜTTEFİK

22.30 GÖREVİMİZ TEHLİKE 3

01.00 SOL YANIM

03.30 GÖREVİMİZ TEHLİKE

05:30 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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