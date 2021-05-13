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Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 13.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri  Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

 

Star TV 13 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

  • 07:00 Medcezir
  • 09:30 Cocomelon
  • 10:00 Son Hava Bükücü
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Kağıt Ev
  • 17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 18:45 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Menajerimi Ara
  • 00.15 Yerli Dizi/Sinema
  • 02:15 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
  • 05.20 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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