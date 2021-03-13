Star TV canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 13 Mart Cumartesi yayın akışı

07:30 Yerli Dizi (Tekrar)

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli Dizi (Tekrar)

16:20 Yerli Dizi (Tekrar)

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Kuralsız (Yabancı Sinema)

04:50 Benim Tatlı Yalanım (Yerli Dizi / Tekrar)

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