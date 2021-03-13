Star TV canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 13 Mart Cumartesi yayın akışı
07:30 Yerli Dizi (Tekrar)
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli Dizi (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
03:00 Kuralsız (Yabancı Sinema)
04:50 Benim Tatlı Yalanım (Yerli Dizi / Tekrar)
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Son Güncelleme: 13.03.2021 00:01