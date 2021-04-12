Star TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV 12 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi : Akrep

00:15 Yerli Film : Sefirin Kızı

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayaniçerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin