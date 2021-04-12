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Star TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimizi, 12.04.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 12 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı;

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Bir Demet Tiyatro
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Akrep
  • 00:15 Yerli Film : Sefirin Kızı

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 12.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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