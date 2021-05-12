Star TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;
07.00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Yerli Dizi / Sinema
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü
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Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01