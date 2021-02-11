Star TV canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.
Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gerçeğin Peşinde ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde Sol Yanım izleyicileri karşılıyor.
Star TV 11 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
07:00
Mesut Yar ile Bugün
09:45
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15
Gerçeğin Peşinde
16:30
18:30
Star Haber
20:00
Akrep
00:15
Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00
Asura:Çılgınlar Şehri
05:10
Geniş Aile / Tkr
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