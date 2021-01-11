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Star TV canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atarak Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:00
Star TV canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV dizi yayın akışı içerisinde pazartesi günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Mesut Yar ile Bugün ekranlara geliyor. 10.00’da Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programıyla magazin gündemindeki olaylar tartışılıp ele alınıyor. 20.00’de Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Akrep tekrar bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.30 STAR HABER

20.00 SOL YANIM

00.15 AKREP/TEKRAR

03.00 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

05.00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:00
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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