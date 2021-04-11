Star TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 8 Nisan Perşembe yayın akışı;
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:30 Bir Demet Tiyatro
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Dizi : Akrep
- 00:15 Yerli Film : Sefirin Kızı
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Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00