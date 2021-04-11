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Star TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 11 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:00
Star TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 8 Nisan Perşembe yayın akışı;

 

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Bir Demet Tiyatro
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Akrep
  • 00:15 Yerli Film : Sefirin Kızı

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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