Star TV canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde Yerli Film Niyazigül Dönala izleyicileri karşılıyor.

Star TV 11 Mart 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün



09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah



13:15 Gerçeğin Peşinde



16:30 Seni Çok Bekledim



18:30 Star Ana Haber



20:00 Yerli Film



00:30 Yerli Dizi: Benim Tatlı Yalanım

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