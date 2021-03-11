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Star TV canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 11.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:01
Star TV canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde  Yerli Film  Niyazigül Dönala izleyicileri karşılıyor.

Star TV 11 Mart 2021 Salı yayın akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
     
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
     
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
     
  • 16:30 Seni Çok Bekledim
     
  • 18:30 Star Ana Haber
     
  • 20:00 Yerli Film
     
  • 00:30 Yerli Dizi: Benim Tatlı Yalanım

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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