İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Star TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 10 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
Star TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 06:00'da Geniş Aile isimli dizi karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Seni Çok Bekledim'in tekrar bölümü ekranlarda olacak.  Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefir'in Kızı izleyicilerle buluşacak.

Star TV 10 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06.00 Geniş Aile / Tkr

07.00 Medcezir / Tkr 

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Akrep / Tkr

15.30 En Güzel Bölüm

15.45 Seni Çok Bekledim / Tkr

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Sefirin Kızı / Tkr

02.45 Korumalar

04.45 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Çukur dizisinde Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin son bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu! İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
Çukur dizisinde Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin son bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu! İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
Çukur Yamaç'ın son bölümde okuduğu Geyikli Gece şiiri kime ait?
Çukur Yamaç'ın son bölümde okuduğu Geyikli Gece şiiri kime ait?

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Çernobil yangınında son durum ne? Çernobil yangını söndürülebildi mi? Radyasyon riski var mı?
Recep ayının faziletleri nelerdir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Regaip kandili hangi güne geliyor?
Sosyal Çalışma Programına başvuru nasıl yapılır? Üniversiteli gençlere yaz tatilinde iş imkanı işkur başvuruları
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
İzmir'de 4 GB ücretsiz interneti almak için nereye başvurmam gerekiyor, kimler nasıl alacak?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.