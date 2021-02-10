Star TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 06:00'da Geniş Aile isimli dizi karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Seni Çok Bekledim'in tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefir'in Kızı izleyicilerle buluşacak.

Star TV 10 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06.00 Geniş Aile / Tkr 07.00 Medcezir / Tkr 10.00 Burcu ile Hafta Sonu 12.00 Tülin Şahin ile Moda 13.00 Akrep / Tkr 15.30 En Güzel Bölüm 15.30 En Güzel Bölüm 15.45 Seni Çok Bekledim / Tkr 18.45 Star Haber 20.00 Menajerimi Ara 00.15 Sefirin Kızı / Tkr 02.45 Korumalar 04.45 Türk Müziği

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