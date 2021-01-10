Star TV canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 7 OCAK 2021 yayın akışı
07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.30 SÖZ
20.00 SOL YANIM
00.15 AKREP/TEKRAR
03.00 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
05.00 GENİŞ AİLE
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Son Güncelleme: 10.01.2021 00:08