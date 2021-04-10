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Star TV canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 10 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 29 Mart Pazartesi yayın akışı;

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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