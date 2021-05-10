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Star TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 10 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 10 Mayıs 2021  Pazartesi yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü 

19:00 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

01.30 Yerli Sinema

03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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