Star TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı;
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
19:00 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
01.30 Yerli Sinema
03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü
Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01