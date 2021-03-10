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Star TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Mart 10 Çarşamba günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 06:00'da Geniş Aile isimli dizi karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Seni Çok Bekledim'in tekrar bölümü ekranlarda olacak.  Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefir'in Kızı izleyicilerle buluşacak.

Star TV 10 Mart 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Sefirin Kızı

18.30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:30 Kutsal Damacana

00:30 Menajerimi Ara

03:00 Güneşin Kapıları

04:30 Güneşin Kapıları

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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