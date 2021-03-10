Star TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 06:00'da Geniş Aile isimli dizi karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Seni Çok Bekledim'in tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefir'in Kızı izleyicilerle buluşacak.
Star TV 10 Mart 2021 Pazar yayın akışı
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
18.30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:30 Kutsal Damacana
00:30 Menajerimi Ara
03:00 Güneşin Kapıları
04:30 Güneşin Kapıları
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