Star TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicileri 06:00'da Geniş Aile isimli dizi karşılıyor. 15.45’te yerli dizi Seni Çok Bekledim'in tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı 00.15'te Sefir'in Kızı izleyicilerle buluşacak.

Star TV 10 Mart 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16.30 Sefirin Kızı 16.30 Sefirin Kızı 18.30 Star Haber 20:00 Niyazi Gül Dörtnala 22:30 Kutsal Damacana 00:30 Menajerimi Ara 03:00 Güneşin Kapıları 04:30 Güneşin Kapıları

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN