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Star TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Nisan 1 Perşembe tarihindeki haberimizden Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Star TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde  Yerli Film  Niyazigül Dönala izleyicileri karşılıyor.

Star TV 1 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.35 Star Ana Haber

20.00 Berlin Kaplanı

22.15 Gökdelen/Yabancı Sinema

00.30 Menajerimi Ara

03.00 Berlin Kaplanı

05.30 Benim Tatlı Yalanım

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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