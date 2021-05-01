İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

Star TV canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 01-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 23 Nisan Pazar  yayın akışı;

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi 

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Akıncı 19.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti ATV
Akıncı 19.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti ATV
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 588. yeni bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz 18. yeni bölüm tek parça izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Payitaht Abdülhamit TRT 1 canlı izle! Payitaht Abdülhamit 149. yeni bölüm tek parça izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu?
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası yardımı ayın kaçında yatıyor?
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit doğum tarihi
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Sadakatsiz dizisinin Turgay Güngör'ü Kenan Ece'nin hayat hikayesi!
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
TV 8 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Star TV canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 1 Mayısıs 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.