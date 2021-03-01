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Star TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 1 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:03
Star TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 1 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli Dizi (Tekrar)

16:20 Yerli Dizi (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:03
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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