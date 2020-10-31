Star Tv Babil dizisi bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Babil bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmaması merak konusu olurken diziden açıklama geldi. Yapılan açıklamada İzmir’de gerçekleşen deprem nedeniyle dizinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümünün yayınlanmayacağı bildirildi.

Babil neden yok? Babil dizisi bu akşam neden yok?

Babil dizisinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü İzmir’de gerçekleşen deprem nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 7 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak.

Babil dizisi konusu nedir?

Dizide idealist bir profesör olan İrfan’ın haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasının ardından tamamen değişir.

Herkesin bir anda sırtını döndüğü İrfan çocukluk arkadaşı Egemen’den yardım ister ve İrfan bir anda kendisini karanlık bir dünyanın içerisinde bulur.

Babil oyuncuları kimler?

Babil dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;