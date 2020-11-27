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Star Tv Babil dizisi bitti mi? 27 Kasım Cuma Babil neden yok, yayınlanacak mı?

Star TV en çok sevilen dizisi olan 'Babil' geçtiğimiz günlerde final kararı alacağını duyurmuştu. Bölümleri yayınlamayan dizi severleri tarafından final mi yaptı düşünülerek merak konusu haline geldi. Peki Babil dizisi final mi yaptı?

27 Kasım 2020 Cuma 16:24
Star Tv Babil dizisi bitti mi? 27 Kasım Cuma Babil neden yok, yayınlanacak mı?
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İçerisinde bulunduğumuz karantina sürecinde TV dizileri oldukça rağbet görmekte.  Star TV de oynayan ‘BABİL’ dizisi final kararı alacağını duyurdu ve severleri tarafından dizinin bitip bitmeyeceği merak konusu haline geldi.

Babil dizisi bitti mi? Neden yok?


 Oldukça iyi bir izleyici kitlesine sahip olan Babil dizisi 2. Sezonunda beklediği dönüşleri sağlayamadığından kaynaklı final yapabileceklerini duyurmuştu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasından kaynaklı izleyici kitlesi dizinin bitip bitmediğine dair bir arayış içerisindeler. Babil dizisini sıkı takip eden kitlesi mevcut ve bu konuda bilgi edinmek istemektedir.  Dizinin final yapacağı konuşuluyordu fakat net bir açıklama yapılmadığından gündemimizde an itibariyle merak konusudur.

BABİL DİZİSİ BİTTİ Mİ?

İyi bir izleyicisi kitlesine sahip olan Babil dizisi 2. Sezonunda karılaştığı düşük olan reyting sonuçları sebebi ile final kararı alarak ekranlardan çekilmiştir.

BABİL DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Birçok sevilen ünlünün yer aldığı fenomen dizi final 2. Sezonda ani bir final kararı aldı. Aslı Enver, Halit Ergenç, Birce Akalay, Onur Saylak,  gibi alanında başarılı isimlerin diziye hem renk kattığını hem de takipçi kitleleri sayesinde iyi bir ses getirmişti fakat 2. Sezonunda beklediği geri dönüşleri alamayan Babil dizisi final kararı alarak düşük reytingler olduğunu ileriye sürdü ve ekranlara veda etti.



Son Güncelleme: 27.11.2020 16:24
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BabilStartv
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