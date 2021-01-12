Star Tv Ana Haber spikeri Nazlı Çelik kimdir?

Star TV akşam haberlerini yakından takip edenler ekranlarda gördükleri Nazlı Çelik’i merak etmeye başlandı. Star TV’de ana haberleri sunan Nazlı Çelik’in hayatı merak konusu oldu.

Star TV ana haber sunucusu kimdir?

Star TV ekranlarında ana haber bültenini Nazlı Çelik sunmaktadır. Uzun süreden bri Star TV ekranlarında sunuculuk yapan Nazlı Çelik, aktif olarak Star Tv ekranlarında ana haberleri sunmaya devam etmektedir.

Yaşamı

1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Doğuş Holding’de yönetici olan Yücel ve Semra Çelik’in kızıdır. İlk ve ortaokulu İstanbul, lise eğitimini ise İsviçre’de tamamlamıştır. ABD’nin Boston şehrinde olan Emerson College’de hem televizyon hem de psikoloji dalında eğitimler almıştır. 1999 tarihinde Türkiye’ye dönüş yapmıştır. NTV Haber bünyesinde polis muhabirliği yapmıştır. 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığınca gelen davet üzerine Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini konu alan bir eğitim almıştır. 2005 tarihinde Erdoğan Aktaş ile birlikte Kenan Işık döneminde Star TV kanalına geçerek 2006’dan beri Star Haber'i sunmaktadır. 2008 tarihinde Uğur Dündar Star Haber’i sunduğu kısa dönem içerisinde muhabirlik yapmıştır. Sonrasında Murat Çelik Star TV kanalından ayrıldıktan sonra muhabirliği bırakarak Hafta Sonu Haberleri sunmaya başladı. 2011 tarihinde Uğur Dündar’ın Star Haber’i bırakmasından sonra hafta içi haberciliği yapmaya geri başladı.

Çalıştığı TV kanalları

• 1999-2005: NTV

• 2005-: Star TV

Programları

• 1999: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 1999-2005: NTV Haber (NTV)

• 2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

• 2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

• 2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

• 2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2008-2011: Hafta sonu Haberleri (Star TV)

• 2011-halen: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

• 2014: Nazlı Çelik ile Star'da Seçim 2014 (Star TV)