İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Star Tv Ana Haber spikeri Nazlı Çelik kimdir?

Star TV ekranlarında görmeye alışık olduğumuz Nazlı Çelik, pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ana Haberleri izlemek için Star TV ekranlarına bakan kişilerin görmüş olduğu Nazlı Çelik, vatandaşların en çok merak ettiği isimler arasında yerini almış durumda.

12 Ocak 2021 Salı 15:16
Star Tv Ana Haber spikeri Nazlı Çelik kimdir?
Takip Et:

Star TV akşam haberlerini yakından takip edenler ekranlarda gördükleri Nazlı Çelik’i merak etmeye başlandı. Star TV’de ana haberleri sunan Nazlı Çelik’in hayatı merak konusu oldu.

Star TV ana haber sunucusu kimdir?

Star TV ekranlarında ana haber bültenini Nazlı Çelik sunmaktadır. Uzun süreden bri Star TV ekranlarında sunuculuk yapan Nazlı Çelik, aktif olarak Star Tv ekranlarında ana haberleri sunmaya devam etmektedir.

Yaşamı

1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Doğuş Holding’de yönetici olan Yücel ve Semra Çelik’in kızıdır. İlk ve ortaokulu İstanbul, lise eğitimini ise İsviçre’de tamamlamıştır. ABD’nin Boston şehrinde olan Emerson College’de hem televizyon hem de psikoloji dalında eğitimler almıştır. 1999 tarihinde Türkiye’ye dönüş yapmıştır. NTV Haber bünyesinde polis muhabirliği yapmıştır. 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığınca gelen davet üzerine Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini konu alan bir eğitim almıştır. 2005 tarihinde Erdoğan Aktaş ile birlikte Kenan Işık döneminde Star TV kanalına geçerek 2006’dan beri Star Haber'i sunmaktadır. 2008 tarihinde Uğur Dündar Star Haber’i sunduğu kısa dönem içerisinde muhabirlik yapmıştır. Sonrasında Murat Çelik Star TV kanalından ayrıldıktan sonra muhabirliği bırakarak Hafta Sonu Haberleri sunmaya başladı. 2011 tarihinde Uğur Dündar’ın Star Haber’i bırakmasından sonra hafta içi haberciliği yapmaya geri başladı.

Çalıştığı TV kanalları

• 1999-2005: NTV

• 2005-: Star TV

Programları

• 1999: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 1999-2005: NTV Haber (NTV)

• 2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

• 2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

• 2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

• 2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2008-2011: Hafta sonu Haberleri (Star TV)

• 2011-halen: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

• 2014: Nazlı Çelik ile Star'da Seçim 2014 (Star TV)

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvNazlı çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Askerlik muafiyeti ve çürük raporu verilen hastalıklar listesi 2021
Edirne askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
2021 fitre bedeli ne kadar olacak?
Asker ve polisler nöbette namaz kılabilir mi?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Denizli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Asude Defne Özkan Kimdir? Gerçekten Dolandırıcı mı?
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
Kurşun Dizisi Zeynep Kimdir? Gerçek adı nedir? Elit İşcan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler
MasterChef Uğur yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
Netflix IMDb puanı yüksek filmler listesi
İstanbulkart HES Kodu nasıl yüklenecek? HES Kodu zorunluluğu ne zaman başlayacak?
2021 MSÜ Askeri öğrenci adayları boy ve ağırlık sınırları tablosu
Survivor yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar kazanıyorlar?
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.