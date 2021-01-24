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Star TV Akrep ve Sol Yanım dizileri hangi günler yayınlanacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan iki dizi bundan sonra farklı günlerde yayınlanma kararı aldı. Cuma akşamı yayınlanan Sol Yanım dizisi ve Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisi bundan sonra farklı yayın günlerinde izleyici ile buluşacak.

24 Ocak 2021 Pazar 22:39
Star TV Akrep ve Sol Yanım dizileri hangi günler yayınlanacak?
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Star TV ekranlarından izleyici ile buluşan iki dizi yayın tarihinde değişikliğe gitti. Sol Yanım ve Akrep dizileri bundan sonra farklı günlerde izleyici karşısında çıkacak. Cuma ve Perşembe akşamı yayınlanan iki dizi bundan sonra farklı günlerde yayınlanacak.

Oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Cemre Baysel ve Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Sol Yanım bundan sonra Perşembe akşamları yerine Çarşamba akşamları ekranda olacak. Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi sevilen isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Akrep dizisi ise bundan sonra Cuma günleri değil Perşembe akşamları ekranda olacak.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAkrep
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