Star TV Akrep ve Sol Yanım dizileri hangi günler yayınlanacak?

Star TV ekranlarından izleyici ile buluşan iki dizi yayın tarihinde değişikliğe gitti. Sol Yanım ve Akrep dizileri bundan sonra farklı günlerde izleyici karşısında çıkacak. Cuma ve Perşembe akşamı yayınlanan iki dizi bundan sonra farklı günlerde yayınlanacak.

Oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Cemre Baysel ve Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Sol Yanım bundan sonra Perşembe akşamları yerine Çarşamba akşamları ekranda olacak. Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi sevilen isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Akrep dizisi ise bundan sonra Cuma günleri değil Perşembe akşamları ekranda olacak.