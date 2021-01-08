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Star TV Akrep dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Star TV Akrep dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 08.01.2021 tarihli haberimizi okuyun.

08 Ocak 2021 Cuma 21:45
Star TV Akrep dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
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Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep Dizisi 11 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar gibi dizilerle aynı gün ekranda olan dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl?

 

Birbirinden zorlu dizilerin rekabet halinde olduğu bu dönemde, Akrep dizisi de bu rekabetin içerisine katıldı. Kırmızı Oda dizisinin reytinglerin yükselmesi dizi için zorlu bir süreçten geçeceğinin göstergesi.

AKREP DİZİSİ İLK BÖLÜM REYTİNGLERİ

İlk bölümü ile 11 Aralık Cuma günü ekranlara gelen Akrep dizisi hızlı bir giriş yaptı. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alasya'nın bulunduğu dizinin ilk bölümünde anne-kız arasındaki uzun yıllardır var olan bir sıkıntı işleniyor. 

Dizi ilk bölümü ile reytinglerde total de 4.25 oranında bir puan alarak sıralama da 100 dizi-program içerisinde 13.sırada yer aldı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
CumaAkrepReytingDiziDemet Akbağ
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