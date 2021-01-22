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Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 22.01.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

22 Ocak 2021 Cuma 19:53
Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
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Akrep Dizisi Nerede Çekiliyor, Çekim Mekânları Konak Orman Göl Neresi?

Star TV kanalında Akrep isimli bir dizi başlıyor. Akrep dizisinin nerede çekildiği, dizide geçen göl ve orman manzaralarının neresi olduğu merak edilmektedir. Dizinin başrol oyuncuları Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi yetenekli oyunculardır. Akrep, ihaneti, aşkın ve anneliğin savaşından bahsetmektedir. Dizinin ilk fragmanı 28 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında gösterilen ilk fragman sonrası dizinin çekildiği yerler merak edilmiştir. Akrep dizisi yeni yıla damga vuracak dizilerden biri gibi görünüyor. Dizinin fragmanında görülen Amerikan tarzı ev veya konak ve tekneyle gidilen göl ve kayboldukları orman da merak edilmektedir.

Akrep dizisinin çekim yerleri neresi?

Yapımı 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in yaptığı Akrep dizisinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapmıştır. Evrim Alasya, kırmızı oda dizisindeki Meliha rolünden sonra bu dizide de Ferda karakterini canlandırmıştır. Dizide kötü bir karakteri canlandıran Ferda’nın ele geçirmek istediği evin nerede olduğu merak edilmektedir.

Dizide ormanda yapılan çekimlere de sık rastlanacaktır. Dizide üstten görünümü verilen ormanın Belgrad ormanları mı ya da başka bir orman mı olduğu merak ediliyor. Aras karakterindeki Yusuf Çim ve Ferda karakterindeki Evrim Alasya gezindikleri gölün Kocaeli’de mi yoksa İstanbul Büyükçekmece’ de mi olduğu merak edilmektedir.

Akrep Dizisi Hangi il ilçe köyde çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul şehrinde Beykoz ilçesinde devam etmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise yine İstanbul’da Büyükçekmece gölünde devam etmektedir. Orman ve göl manzaraları da diziye farklı bir hava katıyor. Beykoz’ da bulunan eski kundura fabrikası da dizinin iç mekân çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Akrep Dizisi Çekim Setine Nasıl Gidilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dizi-film setlerine misafir kabul edilmiyor. Çekim sonrası Akrep dizisinin çekim setinde oyuncular ile maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde görüşülebilir ve fotoğraf çektirilebilir. Dizideki çekimler stok bölümler hazırlanacağından dolayı oldukça uzun devam edecek. Akrep dizisinin çekimlerinde yer almak isterseniz yapımcı firmaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Akrep Dizisi Çekimleri nerede yapılıyor?

Dizi çekimlerinin nerede yapıldığını genelde dizide rol almak isteyen figüran ya da kısa rollerde yer almak isteyen oyunculuğa meraklı kişiler soruyor. Dizinin genel çekimleri İstanbul’ da yapılırken bazı sahnelerin Kocaeli’de bulunan Darıca ilçesindeki dizi platolarında yapıldığı da bilinmektedir. Akrep dizisinde rol almak için yönetmen ya da yapımcı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:53
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Star TvYeni DiziEvrim AlasyaDemet AkbağAkrep Dizisi
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