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Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, dizide kimler oynuyor? Akrep 1. Bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Star TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Akrep ilk bölüm tanıtım fragmanı ile merak edilmeye başlandı. Dizi severler, Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, Akrep dizisi oyuncuları kimler? sorularını araştırmaya başladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 22:16
Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, dizide kimler oynuyor? Akrep 1. Bölüm fragmanı ve yayın tarihi
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep yayınlanan fragman sonrasında pek çok dizi sever tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle oyuncu kadrosu ile büyük ilgi toplayan ve araştırılan Akrep dizisi 11 Aralık Cuma akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Proje olarak ilk Şahmeran ismi seçilirken ilerleyen süreçlerde dizinin adı Akrep olarak değiştirilmişti. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinin oyuncuları arasında Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin, Taha Baran Özbek ve Esila Umut gibi ekranların sevilen isimleri bulunuyor.

Akrep dizisi oyuncu kadrosu

  • Demet Akbağ (Perihan),
  • Evrim Alasya (Ferda), 
  • Bekir Aksoy (Fikret),
  • Yusuf Çim (Aras),
  • Demet Gül,
  • Müge Su Şahin (Merve),
  • Esila Umut (İpek),
  • Taha Baran Özbek, 
  • Pelin Uluksar.



Son Güncelleme: 07.12.2020 22:16
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