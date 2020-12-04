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Star TV Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı

Dizi başlangıçta Şahmeran ismiyle planlanıp yayın hayatına başlamadan Akrep olarak karar alındı. 1441 Productions yapımcılığında Akrep dizisi Cuma akşamları Star Tv’de izleyicileriyle buluşacak.

04 Aralık 2020 Cuma 22:15
Star TV Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı
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Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak.

Dizinin konusunu temel’de ele alacak olursak eğer iki kadının yaşamına değiniyor. Dizinin de adından anlaşılacağı üzere ‘Akrep’ çevresindekilerin dışında kendini de zehirliyor düşmanı zehirlediği gibi. Geçmişlerinden kurtulamayan bugün de geçmişle mücadele eden iki kadının yaşamını ele alıyor. Sadece yaşamları değil aynı zamanda ihanetleri aşkı ve anneliği de konu ediniyor.

Star TV’nin Yeni Dizisi Akrep’in Oyuncuları

Perihan ismiyle Demet Akbağ, Ferda adında Evrim Alasya, Fikret olarak Bekir Aksoy ve Aras olarak başrollerde Yusuf Çim yer alıyor. Bunlar dışında Demet Gül, Müge Su Şahin, Esila Umut, Taha Baran Özbek ve Pelin Uluksar oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

 




Son Güncelleme: 04.12.2020 22:15
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DiziStar TvAkrepCumaDemet AkbağOyuncu
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