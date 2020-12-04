Star TV Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı

Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak.
Star TV’nin Yeni Dizisi Akrep’in Oyuncuları
Perihan ismiyle Demet Akbağ, Ferda adında Evrim Alasya, Fikret olarak Bekir Aksoy ve Aras olarak başrollerde Yusuf Çim yer alıyor. Bunlar dışında Demet Gül, Müge Su Şahin, Esila Umut, Taha Baran Özbek ve Pelin Uluksar oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
Son Güncelleme: 04.12.2020 22:15