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Star TV Akrep dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Star TV Akrep dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 18 Aralık 2020 Cuma gününde yayınlanan haberimizde Star TV Akrep dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 21:45
Star TV Akrep dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
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Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep Dizisi 11 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar gibi dizilerle aynı gün ekranda olan dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl?

 

Birbirinden zorlu dizilerin rekabet halinde olduğu bu dönemde, Akrep dizisi de bu rekabetin içerisine katıldı. Kırmızı Oda dizisinin reytinglerin yükselmesi dizi için zorlu bir süreçten geçeceğinin göstergesi.

AKREP DİZİSİ İLK BÖLÜM REYTİNGLERİ

İlk bölümü ile 11 Aralık Cuma günü ekranlara gelen Akrep dizisi hızlı bir giriş yaptı. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alasya'nın bulunduğu dizinin ilk bölümünde anne-kız arasındaki uzun yıllardır var olan bir sıkıntı işleniyor. 

Dizi ilk bölümü ile reytinglerde total de 4.25 oranında bir puan alarak sıralama da 100 dizi-program içerisinde 13.sırada yer aldı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:45
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Anahtar Kelimeler:
CumaAkrepReytingDiziDemet Akbağ
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