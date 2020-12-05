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Star tv Akrep dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri

Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Akrep dizisi hangi kanalda oynayacak? Akrep dizisinin konusu nedir? Akrep dizisinin oyuncuları kimlerdir? Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar pandemi döneminde evlerinde canları sıkıldığı için dizi furyasına kendilerini kaptırmak için yeni dizi olan Akrep dizisinin ne zaman başlayacağını araştırıyorlar.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:18
Star tv Akrep dizi konusu, oyuncuları ve karakterleri
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Akrep Dizisinin Konusu Ve Oyuncu Kadrosu!

Star TV ekranlarına Aralık 2020’de yayın hayatına başlayacak olan yerli yapım dizisi olan Akrep dizisinin konusu ve oyuncuları herkes tarafından merak ediliyor.

Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümü 120 dakika sürecektir. Dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturacaktır. Senaryosunu kaleme alan isim ise Erkan Birgören’dir. Herkes tarafından merak edilen oyuncu kadrosunda ise, Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz yer almaktadır. Dizinin yapımını 1441 Production üstlenmiştir. Dizinin yayın tarihi ise belli olmuştur.

Akrep Dizisinin Konusu Nedir?

İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliği savaşı ile dolu bir Akrep dövüşü gibi bir konuyu ele alacak olan dizi herkesi farklı bir hikayenin içine sokacaktır. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ekranlara gelecek.

Akrep Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri!

Dizinin oyuncu kadrosunda  Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz isimler yer alacaktır.

Demet Akbağ-Perihan

Yusuf Çim-Aras

Bekir Aksoy-Fikret

Evrim Alasya- Ferda

Müge Su Şahin- Merve

Esila Umut-İpek

Dizi Ne Zaman Başlayacak?

Akrep Dizisi 11 Aralık 2020 tarihinde Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacaktır.



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:18
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AkrepDiziStar TvYeni Dizi
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