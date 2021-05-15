Star TV Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu

Ada Masalı, Haziran ayında Star Tv’de olması beklenmektedir. Yaz aylarında yayınlanacak dizinin reyting sıralamasında üst sıralarda yer alması beklenmektedir. Ada Masalı’nda rol alacak isimler belli oldu.Dizinin çekimleri yakında başlayacak.

Ada Masalı oyuncu kadrosu

İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener

Ada Masalı dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenecek. Dizinin senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu ele alıyor. Dizinin başrolünde ise Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alacak. Dizide bir adada yaşanan bir aşk hikayesinin anlatılması beklenmektedir.