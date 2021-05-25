Star TV Ada Masalı ne zaman başlıyor? Ada Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu!

Daha izleyici karşısına çıkmamasına rağmen Ada Masalı dizisi yoğun konuşulan konulardan biri haline geldi. Tanıtımı bu akşam Menajerimi ara dizisinde yapılacak olan yeni dizi birçok diğer dizi gibi bu yaz farklı ve güçlü kadrosuyla izleyenlerle buluşacak. Kadrosunda Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın bulunduğu dizi Star Tv’de ekranlara gelecek. Ada Masalı dizisinin konusu ne, oyuncular kimler? Ada Masalı dizisi ne zaman başlıyor?

Yaz sezonuna girerken yeni yapıma başlanan diziler arka arkaya duyurulmaya devam ediyor. Oldukça iddialı isimlerle ekranlara gelecek olan Ada Masalı dizisi bu yaz Star TV ile ekranları kasıp kavurmaya geliyor!

Dizi ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz zamanlarda Zümdürüanka dizisiyle izleyicilerin hatırladığı karizmatik oyuncu Alp Navruz ve Netflix platformunda yayınlanan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı dizi Star TV de izleyicilerle buluşacak.

İzleyicilerin merakla beklediği Star TV dizisi Ada Masalı’nın yayın tarihi ise belli oldu!

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in yaptığı, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Çıtlak ve Yelda Eroğlu ikilisinin üstlendiği dizi Salı Akşamları ekranlarda olacak.

Merakla beklenen dizi 15 Haziran Salı günü saat 20:00 da izleyicilerle buluşacak!