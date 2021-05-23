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Star TV Ada Masalı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Star TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Ada Masalı dizisinden ilk fragman geldi. Vatandaşlarımız Ada Masalı 1. Bölüm fragmanını merak ediyor. Ada Masalı 1. Bölüm tanıtım fragmanı ekranlara geldi.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:38
Star TV Ada Masalı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
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Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak yayınlanacak olan Ada Masalı dizisi iddialı bir şekilde ekranlara gelecek. Oyuncu kadrosunda bulunan önemli isimler sayesinde büyük bir heyecan yaratması beklenen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Ada Masalı dizisinden ilk fragman geldi. Vatandaşlarımız Ada Masalı 1. Bölüm fragmanını merak ediyor. Ada Masalı 1. Bölüm tanıtım fragmanı ekranlara geldi.

Ay Yapım tarafından yapımcılığı yapılan Ada Masalı dizisinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Ali Bilgin yapacak. Dizisinin başrollerinde ise Hakan: Muhafız dizisinden hatırladığımız Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bulunuyor. Dizinin çekimler İzmir’de devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, Haziran karakterine hayat verirken, Alp Navruz ise Poyraz karakterini oynayacak.



Son Güncelleme: 23.05.2021 22:38
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Ada MasalıStar Tv
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